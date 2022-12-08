Минск, 8 декабря, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о проведении амнистии в республике, сообщила 8 декабря пресс-служба главы государства.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с Днем народного единства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что амнистия будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся в период отбывания наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор республики Андрей Швед заявил, что в Белоруссии под амнистию попадут от 8 тысяч человек. Это как и классические подходы, которые касаются освобождения от ответственности инвалидов, многодетных, одиноких матерей и так далее, так и лиц, которые совершили другие преступления, уточнил он.

Читайте также: Лукашенко заговорил об амнистии для осуждëнных за протесты