Чебоксары, 8 декабря, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Чебоксарах прошли публичные слушания по проекту бюджета столицы Чувашии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В обсуждении главного финансового документа города приняли участие депутаты Чебоксарского горсобрания, представители контрольно-счетной палаты Чувашии, регионального управления ФНС России, прокуратуры, администрации города, органов местного самоуправления общественники и жители столицы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Предварительно данный проект бюджета города Чебоксары уже прошёл обсуждение на расширенных заседаниях депутатских комиссий с участием отраслевых подразделений горадминистрации, а 22 декабря он будет вынесен на очередное 28-е заседание Чебоксарского городского собрания депутатов.

С основными характеристиками проекта бюджета ознакомила собравшихся начальник финансового управления администрации города Чебоксары Надежда Куликова. С учетом изменений общий объем доходов бюджета города Чебоксары на 2023 год прогнозируется в сумме 13 млрд 643 млн 735,9 тыс. рублей, в 2024 году — 13 млрд 64 млн 782,8 тыс. рублей, а в 2025 году — 13 млрд 252 млн 767,3 тыс. рублей.

Прогнозируется снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары к предыдущему году в 2023 году на 0,7%, в 2024 году — снижение на 0,4%, в 2025 году — рост на 4,1%. Расходы бюджета на 2023 год предусмотрены в сумме 14 млрд 229 млн 870,3 тыс. рублей, на 2024 год — 13 млрд 127 млн 670,3 тыс. рублей, на 2025 год — 13 млрд 200 млн 921,8 тыс. рублей.

В ходе обсуждения депутат Сергей Муравьев обратился с предложением заложить в бюджете средства на обновление устаревших учебников в школах города, строительство и реконструкцию детских оздоровительных лагерей, ремонт ДК им. П. П. Хузангая и мостов. Парламентарий акцентировал внимание на вопросах развития Заволжья в связи решением проблемы газификации данной территории: в повестке должно быть строительство многофункционального центра, проведение систем водоснабжения и водоотведения, а также закупка металлических контейнеров.

Депутат Максим Гребенкин выступил с предложением по выделению финансирования для содержания приюта для бездомных животных, строительства площадок для выгула собак и нового приюта. Кроме того, он просит предусмотреть средства в бюджете города на стерилизацию животных и социальную рекламу, чтобы помочь волонтёрам пристроить их в добрые руки.

Проблема бездомных животных оказалась актуальна и для двух горожан, пришедших на общественные слушания. Они просят выделить финансирование на поддержку волонтёров, приобретение светоотражающих ошейников для собак, проведение в школах и детских садах уроков о правильном обращении с домашними животными, установку информационных стендов по информированию населения об ответственном отношении к бездомным животным, содержание кинологов в приюте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городские власти сообщали, что проект нового приюта для собак в Чебоксарах может быть включён в республиканскую адресную программу в 2023 году.