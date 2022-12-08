Берлин, 8 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Европейская система противовоздушной обороны Sky Shield может быть создана в течение следующей пятилетки. Об этом 8 декабря сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газетам медиагруппы Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, спецоперация России на Украине стала «поворотным моментом», в результате руководство Германии «укрепляет свою обороноспособность». Так, планируется создать систему противоракетной обороны Sky Shield, заинтересованность в которой высказали 14 стран Европы, пояснил канцлер Германии.

«Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в течение следующих пяти лет», — выразил надежду Шольц, добавив, что сейчас руководство страны ведет переговоры с производителями различных систем.

Он считает, что сейчас очень важно, чтобы руководство Российской Федерации прекратило специальную военную операцию на Украине.

По словам канцлера Германии, после этого возникнет вопрос об обеспечении безопасности европейских стран.

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