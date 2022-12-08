Донецк, 8 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Пять районов Донецка остались частично остались без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ. Об этом 8 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, в результате обстрела частично обесточены Петровский, Киевский, Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики выпустили по Донецку девять ракет из БМ-21 «Град».