Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На Заневском проспекте Санкт-Петербурга 8 декабря установили закладной камень нового здания Архивного комплекса для госучреждений, куда со временем переедут Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга и Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Из городского бюджета на строительство здания будет выделено 1,8 млрд рублей. Новый комплекс предполагается построить и ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

(сс) kropekl_pl Архив

Протяженность архивных полок в новом комплексе составит 22,5 километра, а площадь для хранения архивных документов — более восьми тысяч кв. метров. Помимо двух читальных залов, на 38 и 28 мест, в девятиэтажном здании появится зал научной библиотеки, два выставочных зала, конференц-зал, помещения для реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплёта.

«В новом здании сразу у двух городских архивов появятся новые просторные помещения, комфортные условия для работы сотрудников. Новые читальные залы позволят обслуживать больше пользователей. Но самое главное — там будут современные условия для хранения бесценных исторических документов», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в 2014 году за счет городского бюджета было построено новое здание Центрального государственного архива Санкт-Петербурга на улице Антонова-Овсеенко.