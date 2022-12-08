Москва, 8 декабря, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на предотвращение диверсий, внесли в Госдуму парламентарии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом сообщил глава комитета палаты парламента по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Согласно изменениям, публикации с инструкциями по изготовлению боеприпасов, оружия и взрывных устройств будут блокироваться, за размещение такой информации предусматривается административная ответственность, в том числе штрафы.

Одновременно предлагается ввести уголовную ответственность вплоть до пожизненного заключения за склонение, вербовку и подготовку к диверсионной деятельности, а равно и финансирование диверсий, рассказал Пискарёв.

«Мы видим, что в средствах массовой информации идет активная пропаганда совершения в отношении нашей страны, наших граждан, объектов инфраструктуры всякого рода преступлений диверсионного характера, это недопустимо», — подчеркнул Пискарёв.

Законопроект, уточняющий механизм конфискации имущества полученного коррупционным путем, внесли в ноябре в Госдуму парламентарии разных фракций.