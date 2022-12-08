Назрань, Ингушетия, 8 декабря, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после травмирования людей в результате взрыва газа в торговом центре города Назрани. Хлопок произошёл из-за повреждения газопровода, сообщает 8 декабря пресс-служба следственного управления СКР по Ингушетии.

70.mchs.gov.ru Пожарные

Следователи смогли в короткий срок установить причину происшествия. В близлежащем подземном газопроводе обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы, говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту травмирования четырёх человек возбуждено по статье 238 УК РФ о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар в торговом центре «Таргим» в Назрани произошли днём 7 декабря. Госпитализированы четыре человека.