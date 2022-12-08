Сватово, ЛНР, 8 декабря, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции бойцы одного из подразделений Западного военного округа ВС России уничтожили опорные пункты вражеских войск на сватовском участке фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Согласно опубликованным данным, опорные пункты уничтожили подразделения ЗВО из ТОС-1А «Солнцепек».

По словам одного из бойцов подразделения, огонь системы корректировали при помощи БПЛА, передает РИА Новости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света.

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