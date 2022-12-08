Москва, 8 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Лидерами по числу коррупционеров являются сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей. Об этом 8 декабря заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне Международного дня борьбы с коррупцией.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

«Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечён к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой», — приводит слова Бастрыкина РИА Новости.

Ещё 12% относятся к сфере исполнения воинской обязанности и военной службы, 8,5% — к сфере образования и науки, 8,1% — к финансовой деятельности.

Кроме того, 7,6% преступлений связаны со здравоохранением и социальным обеспечением, 5,9% — с эксплуатацией транспорта, 3% — со строительством, 2,8% — со сферой ЖКХ, 2,4% — с организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% — с операциями с недвижимостью, 1,5% — с охраной природных ресурсов и экологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бастрыкин рассказал, что зампред комитета Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Чернин обвинён в хищении более 385 млн рублей.