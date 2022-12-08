Москва, 8 декабря, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Введение западными странами потолка цен на нефть из России не приведет к существенным последствиям для экономики Российской Федерации. Об этом 8 декабря заявил журналистам первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так он прокомментировал прогнозы экспертов Центрального Банка о возможных негативных последствиях для российской экономики в случае введения потолка цен на нефть.

Сорокин подчеркнул, что большая часть рынков останется доступной на адекватных рыночных условиях, при этом колебания добычи нефти не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний.

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики», — добавил чиновник.

Он также напомнил, что сейчас на мировом рынке нефти фиксируется дефицит предложения, что поддерживает цену.

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