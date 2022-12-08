Москва, 8 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Отказ Узбекистана от заключения газового союза с Россией и Казахстаном в числе прочего можно объяснить нежеланием Ташкента вызвать недовольство США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Узбекистан старается вести многовекторную экономическую политику, — сказал Сафонов. — В данном случае он ориентируется на интересы Китая и не хочет вызывать недовольства США. Дело в том, что Китай активно вкладывает средства в транспортную инфраструктуру Узбекистана, часть ее уже принадлежит КНР. Во-вторых, Узбекистан опасается вторичных санкций, если данный союз будет направлен на обход санкций США в отношении России».

Как отметил Сафонов, газовый союз — это попытка создания объединенной газотранспортной системы.

«В ближайшие годы Узбекистан и Казахстан не смогут в прежнем объеме поставлять газ в Китай, поскольку надо удовлетворять собственные потребности, а новых месторождений нет. В этом плане Россия могла бы воспользоваться уже готовыми маршрутами, а остальные страны получить выгоды от оплаты транзита газа. Но сейчас на фоне международной напряжённости этот проект не выглядит для Узбекистана привлекательным. Но, возможно, в будущем он пересмотрит свои позиции», — подытожил Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что, отказавшись от газового союза с РФ и Казахстаном, Ташкент решил продолжить политику многовекторности и попыток подружиться с ЕС.