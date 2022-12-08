Москва, 8 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Пакет законопроектов об уголовной ответственности за содействие диверсионной деятельности внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Сегодня в Госдуму мы вносим пакет законопроектов, направленных на борьбу с диверсионной деятельностью в РФ», — сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Также предполагаются поправки в КоАП, предполагающие ответственность за распространение информации об изготовлении взрывчатых веществ.

Наказание вводится не только для тех, кто совершает диверсионные акты, но и для тех, кто их организовывает, финансирует, агитирует, обучает, то есть всячески содействует совершению таких актов.

За такие преступления вводится наказание вплоть до пожизненного, уточнил Пискарёв.

Кроме того, поправками предполагается блокировать счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность. Мера вводится по аналогии с уже предусмотренными в отношении лиц, финансирующих терроризм.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект, дифференцирующий наказание за совершение террористического акта и диверсии, в том числе на АЭС. Законопроект о повышенной ответственности за совершение диверсии, сопряженной с посягательством на потенциально опасные биологические объекты или с использованием патогенных биологических агентов, был внесен правительством России.

Законопроект о признании Украины террористическим государством внесли ранее в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Сейчас террористической может быть признана только организация, парламентарии предлагают распространить нормы на государства.