Москва, 8 декабря, 2022, 11:30 — ИА Регнум. После возвращения из зоны боевых действий добровольцы и мобилизованные граждане должны найти себя в мирной жизни. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«За гражданином, все прекрасно понимаем, сохраняется рабочее место, но в некоторых случаях понадобится либо восстанавливать профессиональные навыки, которыми обладал человек до ухода на специальную военную операцию, либо получить дополнительные знания», — сказал он в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

Также, отметил Котяков, у некоторых граждан может возникнуть потребность изменить сферу деятельности по тем или иным причинам. Для этого прорабатывается алгоритм профессиональной адаптации граждан, завершивших службу в рядах Вооруженных сил и в связи с мобилизацией и тех, кто присоединился к специальной военной операции в статусе добровольца.

«Граждане смогут получить помощь для восстановления трудовых навыков или пройти профориентацию, чтобы выбрать новую профессию», — добавил глава ведомства.

Напомним, ранее Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о преимущественном праве на рабочее место у прежнего работодателя для мобилизованного.