Берлин, 8 декабря, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Российская Федерация не угрожает миру ядерным оружием, а руководство Германии готово обсуждать с Кремлем вопросы контроля над вооружениями в Европе. Об этом 8 декабря сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, в настоящее время угроза ядерной угрозы уменьшилась и этому способствовал диалог с Китаем.

Шольц заверил, что готов вести переговоры с руководством России.

«Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось», — сообщил он.

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