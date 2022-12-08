Москва, 8 декабря, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Благоприятные условия для самореализации молодёжи сложились в России, считает большинство опрошенных граждан — 76%. Об этом говорится в опубликованном 8 декабря отчёте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Драй, ИА REGNUM Молодые люди

В целом молодые люди в России сегодня могут реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни — с таким утверждением согласны 76% респондентов. Среди молодых людей в возрасте 18–24 лет показатель выше — 85%.

Только 4% опрошенных уверены, что возможностей для молодёжи нет (2% среди молодых респондентов).

Более половины респондентов — 59% — полагают, что уровень созданных условий для самореализации в регионе, где они живут, соответствует уровню по всей стране. При этом 37% опрошенных видят в своих регионах меньше возможностей для молодёжи.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону 29 ноября, в нём участвовали 1600 российских граждан старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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