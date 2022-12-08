Нацпроект «Образование» помог создать первые туристические сообщества
Видное, Московская область, 8 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Образование», в России работает программа «Послы гостеприимства». Проект объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России. В городе Видное Московской области собрались 55 Послов гостеприимства из 42 регионов России. Это — официальные представители туристического конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На протяжении трех дней они будут подводить итоги первого года работы программы, детально разбирать ценности индустрии, особенности формирования региональных сообществ и поговорят о продвижении личного бренда в регионах.
Конкурс «Мастера гостеприимства» запустил программу «Послы гостеприимства» в январе 2022 года. Тогда в 78 регионах России были выбраны 107 Послов гостеприимства — амбассадоров проекта, которые в своих регионах продвигают конкурс среди профессионального сообщества, поддерживают представителей индустрии в своих городах, общаются с молодежью, которая делает первые шаги в туризме, а также создают региональные туристические сообщества.
На открытии выпускного вечера для первого набора Послов гостеприимства за вклад в развитие проекта «Мастера гостеприимства» и туризма России их поблагодарил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
«Каждый из вас заслуженно и гордо носит статус официального представителя флагманского туристического проекта нашей платформы — конкурса «Мастера гостеприимства» и на деле доказывает, как важно начинать развитие туризма страны с работы в регионах России. Считаю, что вам, первопроходцам, удалось сделать очень многое! За год вы интегрировались более, чем в 45 федеральных событий, провели 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, провели более 500 активностей в своих городах и селах. Успехов вам, друзья! Верю, что вместе мы сможем сделать гостеприимство в России общемировым брендом и рассказать всему миру, что Россия может по-настоящему вдохновлять», — отметил Алексей Комиссаров.
В рамках стратегической сессии Послы гостеприимства оценят опыт работы программы с точки зрения сильных сторон и зон роста, перспектив развития, а также сформируют план развития регионального сообщества на 2023 год.
«Мы подводим итоги первого года работы программы «Послы гостеприимства», и я с уверенностью могу сказать, что благодаря неравнодушным её участникам удалось сделать самое важное — посеять зерно и создать первые туристические сообщества Мастеров гостеприимства в своих регионах, которые объединяют представителей разных направлений индустрии для совместного развития туризма в стране, а также укрепляют статус конкурса в профессиональной среде. Уверен, что это направление в будущем получит новый виток развития. А сформировавшиеся сообщества не только сохранятся, но и приумножатся!» — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.
На мероприятии в Подмосковье Мастеров ждут и образовательные активности. Например, агент-архитектор и идеолог сообщества лидеров бизнес сообществ «Синхронизация 22»; генеральный директор АНО Национальное агентство развития предпринимательства, директор Центра компетенции Цифровая трансформация бизнеса и государственного управления Фонда Развития Цифровой экономики, экс-советник министра экономического развития Российской Федерации по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (2017-2018) Юлия Алферова на воркшопе расскажет о построении сильного сообщества: лайфхаках и кейсах работы с комьюнити.
Послы гостеприимства также посетят насыщенную коммуникационную и культурную программу, обменяются друг с другом опытом и полезными лайфхаками, расскажут о том, как проект «Мастера гостеприимства» изменил их жизни, о возможностях, которые дает конкурс, посетят экскурсию в музей-заповедник Царицыно.
«Особая гордость, что стала не только частичкой грандиозного события — конкурса «Мастера гостеприимства», но и Послом из гостеприимного Татарстана. Как представители проекта, мы рассказывали, пропускали через себя весь кураж участия и победы в конкурсе. Многих заряжали, вдохновляли, повели за собой в мир, где рассказывают о любимом деле на всю страну, приглашают туристов в край родной, влюбляют в него. И, самое главное, сблизились с коллегами в области туризма», — поделилась своими впечатлениями Посол гостеприимства Республики Татарстан Раушания Миннуллина.
«Послы гостеприимства — люди, которые олицетворяют гостеприимство в каждом регионе. Они знают все о туризме и гостеприимстве, они отзывчивы и дружелюбны, активны и креативны, их сердца открыты, и они влюблены в свою малую родину и Россию в целом», — добавила Посол гостеприимства Нижегородской области Елена Богомолова.
Посол гостеприимства Алтайского края Наталья Маркова отметила, что миссия Посла — показать все возможности развития в гостеприимстве, вдохновляя на движение: «Для меня статус несёт огромную ценность и гордость для Алтая».
В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья Президент страны Владимир Путин провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций в формате видеоконференции. Одна из участниц — победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — Светлана Нигматтулина — поделилась с российским лидером опытом в развитии доступного туризма на территории Калининградской области и рассказала про свой проект «Путешествие мечты». Светлана живет в городе Гвардейске Калининградской области и работает директором Центра развития социальных и образовательных проектов «АУРА». Мастер гостеприимства рассказала Владимиру Путину, что её болезнь началась в детстве, но в коляске девушка начала передвигаться только 15 лет назад.
«Тогда для меня самое сложное было договориться с собой и продолжить жить полной жизнью. Все изменилось, когда я начала путешествовать — научилась организовывать туры для себя и своих друзей, поняла, что необходимо людям с ограничением здоровья и придумала проект «Путешествие мечты». Вот уже пять лет я со своей командой занимаюсь развитием инклюзивного туризма в своем регионе на территории Калининградской области. В 2020 году я принимала участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и победила в двух номинациях и вышла на всероссийский уровень», — поделилась Светлана.
Владимир Путин отметил, что проработает этот вопрос с Министерством промышленного развития России и другими заинтересованными структурами и ведомствами.
«Вам, Светлана, успехов! Надеюсь, что вы дальше продолжите личным примером показывать, как нужно путешествовать по России», — обратился к Светлане Владимир Путин.
В 2023 году будет запущен новый набор программы «Послы гостеприимства». Каждый увлеченный житель страны сможет стать Послом в своем регионе, пройдя предварительный отбор. Представители первого набора программы могут продолжить путь Посла, или стать наставниками для новых представителей региона. Информация будет опубликована на официальном сайте проекта «Мастера гостеприимства», а также в социальных сетях конкурса Вконтакте и телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.
Участниками конкурса «Мастера гостеприимства» с 2019 года стали более 87 тысяч талантливых и увлеченных специалистов индустрии гостеприимства, желающих развивать территории страны и внутренний туризм в России.