Видное, Московская область, 8 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Образование», в России работает программа «Послы гостеприимства». Проект объединяет людей индустрии туризма и сервиса из разных регионов России, создает условия для их обучения, обмена опытом, творческого сотрудничества, реализации потенциала участников, а также повышения стандартов сервиса и престижа профессий в сфере гостеприимства, развивает территории страны и создает кадровый туристический потенциал России. В городе Видное Московской области собрались 55 Послов гостеприимства из 42 регионов России. Это — официальные представители туристического конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Цитата rsv.ru Послы гостеприимства подводят итоги первого года работы программы

На протяжении трех дней они будут подводить итоги первого года работы программы, детально разбирать ценности индустрии, особенности формирования региональных сообществ и поговорят о продвижении личного бренда в регионах.

Конкурс «Мастера гостеприимства» запустил программу «Послы гостеприимства» в январе 2022 года. Тогда в 78 регионах России были выбраны 107 Послов гостеприимства — амбассадоров проекта, которые в своих регионах продвигают конкурс среди профессионального сообщества, поддерживают представителей индустрии в своих городах, общаются с молодежью, которая делает первые шаги в туризме, а также создают региональные туристические сообщества.

На открытии выпускного вечера для первого набора Послов гостеприимства за вклад в развитие проекта «Мастера гостеприимства» и туризма России их поблагодарил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Каждый из вас заслуженно и гордо носит статус официального представителя флагманского туристического проекта нашей платформы — конкурса «Мастера гостеприимства» и на деле доказывает, как важно начинать развитие туризма страны с работы в регионах России. Считаю, что вам, первопроходцам, удалось сделать очень многое! За год вы интегрировались более, чем в 45 федеральных событий, провели 160 презентаций в вузах и отраслевых мероприятиях, провели более 500 активностей в своих городах и селах. Успехов вам, друзья! Верю, что вместе мы сможем сделать гостеприимство в России общемировым брендом и рассказать всему миру, что Россия может по-настоящему вдохновлять», — отметил Алексей Комиссаров.

В рамках стратегической сессии Послы гостеприимства оценят опыт работы программы с точки зрения сильных сторон и зон роста, перспектив развития, а также сформируют план развития регионального сообщества на 2023 год.

«Мы подводим итоги первого года работы программы «Послы гостеприимства», и я с уверенностью могу сказать, что благодаря неравнодушным её участникам удалось сделать самое важное — посеять зерно и создать первые туристические сообщества Мастеров гостеприимства в своих регионах, которые объединяют представителей разных направлений индустрии для совместного развития туризма в стране, а также укрепляют статус конкурса в профессиональной среде. Уверен, что это направление в будущем получит новый виток развития. А сформировавшиеся сообщества не только сохранятся, но и приумножатся!» — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

На мероприятии в Подмосковье Мастеров ждут и образовательные активности. Например, агент-архитектор и идеолог сообщества лидеров бизнес сообществ «Синхронизация 22»; генеральный директор АНО Национальное агентство развития предпринимательства, директор Центра компетенции Цифровая трансформация бизнеса и государственного управления Фонда Развития Цифровой экономики, экс-советник министра экономического развития Российской Федерации по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (2017-2018) Юлия Алферова на воркшопе расскажет о построении сильного сообщества: лайфхаках и кейсах работы с комьюнити.

Послы гостеприимства также посетят насыщенную коммуникационную и культурную программу, обменяются друг с другом опытом и полезными лайфхаками, расскажут о том, как проект «Мастера гостеприимства» изменил их жизни, о возможностях, которые дает конкурс, посетят экскурсию в музей-заповедник Царицыно.

«Особая гордость, что стала не только частичкой грандиозного события — конкурса «Мастера гостеприимства», но и Послом из гостеприимного Татарстана. Как представители проекта, мы рассказывали, пропускали через себя весь кураж участия и победы в конкурсе. Многих заряжали, вдохновляли, повели за собой в мир, где рассказывают о любимом деле на всю страну, приглашают туристов в край родной, влюбляют в него. И, самое главное, сблизились с коллегами в области туризма», — поделилась своими впечатлениями Посол гостеприимства Республики Татарстан Раушания Миннуллина.

«Послы гостеприимства — люди, которые олицетворяют гостеприимство в каждом регионе. Они знают все о туризме и гостеприимстве, они отзывчивы и дружелюбны, активны и креативны, их сердца открыты, и они влюблены в свою малую родину и Россию в целом», — добавила Посол гостеприимства Нижегородской области Елена Богомолова.

Посол гостеприимства Алтайского края Наталья Маркова отметила, что миссия Посла — показать все возможности развития в гостеприимстве, вдохновляя на движение: «Для меня статус несёт огромную ценность и гордость для Алтая».

В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья Президент страны Владимир Путин провёл встречу с инвалидами и представителями общественных организаций в формате видеоконференции. Одна из участниц — победитель первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — Светлана Нигматтулина — поделилась с российским лидером опытом в развитии доступного туризма на территории Калининградской области и рассказала про свой проект «Путешествие мечты». Светлана живет в городе Гвардейске Калининградской области и работает директором Центра развития социальных и образовательных проектов «АУРА». Мастер гостеприимства рассказала Владимиру Путину, что её болезнь началась в детстве, но в коляске девушка начала передвигаться только 15 лет назад.

«Тогда для меня самое сложное было договориться с собой и продолжить жить полной жизнью. Все изменилось, когда я начала путешествовать — научилась организовывать туры для себя и своих друзей, поняла, что необходимо людям с ограничением здоровья и придумала проект «Путешествие мечты». Вот уже пять лет я со своей командой занимаюсь развитием инклюзивного туризма в своем регионе на территории Калининградской области. В 2020 году я принимала участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и победила в двух номинациях и вышла на всероссийский уровень», — поделилась Светлана.

Владимир Путин отметил, что проработает этот вопрос с Министерством промышленного развития России и другими заинтересованными структурами и ведомствами.

«Вам, Светлана, успехов! Надеюсь, что вы дальше продолжите личным примером показывать, как нужно путешествовать по России», — обратился к Светлане Владимир Путин.

В 2023 году будет запущен новый набор программы «Послы гостеприимства». Каждый увлеченный житель страны сможет стать Послом в своем регионе, пройдя предварительный отбор. Представители первого набора программы могут продолжить путь Посла, или стать наставниками для новых представителей региона. Информация будет опубликована на официальном сайте проекта «Мастера гостеприимства», а также в социальных сетях конкурса Вконтакте и телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Участниками конкурса «Мастера гостеприимства» с 2019 года стали более 87 тысяч талантливых и увлеченных специалистов индустрии гостеприимства, желающих развивать территории страны и внутренний туризм в России.