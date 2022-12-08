Москва, 8 декабря, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области могли создать риски в сфере безопасности. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, провокации против российских стратегических аэродромов могли создать серьезные риски для ядерной безопасности.

Ранее Гаврилов сообщил, что подготовка Украиной атак на военные аэродромы России не была секретом для НАТО.

Накануне издание Financial Times сообщило, что Украина вскоре сможет совершать атаки на российские объекты в Сибири, заявил «неназванный советник украинских властей по вопросам обороны».

Читайте также: FT: в Киеве грозят атаковать российские объекты в Сибири