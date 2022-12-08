Лондон, 8 декабря, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Запад обвинил Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, подчеркивая, что нет причин для блокировки движения судов. Об этом 8 декабря написала газета Financial Times.

Roger W Танкер

По информации издания, западные чиновники считают, что судам, большая часть которых везет нефть из Казахстана, должен быть дан проход.

Издание приводит слова одного из западных чиновников, который предположил, что все, кроме одного из примерно 20 танкеров, груженных сырой нефтью и ожидающих пересечения проливов, перевозят нефть из Казахстана.

«На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования», — считает собеседник агентства.

По его мнению, перебои в поставках сырой нефти возникли не из-за установления ценового потолка, а в результате решений руководства Турции.

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