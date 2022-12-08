Киев, 8 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Киеве и Одесской области введены экстренные отключения света, сообщили 8 декабря в энергокомпании ДТЭК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Отмечается, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

«Графики стабилизационных отключений пока не действуют», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области введены экстренные отключения электричества, а в Ровненской области ввели лимиты потребления электроэнергии в размере 60% от нужного объёма.

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