Гватемала, 8 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Гватемале суд приговорил экс-президента Отто Переса Молину к 16 годам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Prensa Libre.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно опубликованным данным, бывшего главу страны признали виновным в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Известно, что Роксана Бальдетти, занимавшая пост вице-президента в период правления Молина, получила такое же наказание. Суд также обязал заключенных выплатить штраф в размере 8,7 млн кетцалей (~$1,1 млн).

Напомним, что весной 2015 года комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявила масштабную коррупционную схему деятельности таможенных органов.