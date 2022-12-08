Москва, 8 декабря, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Агентство АКРА сообщило о том, что Россия, несмотря на эмбарго, наращивает экспорт черного золота, но следует учитывать, что в 2023 году из-за общего падения цен на нефть доходы РФ от данного вида экспорта могут снизиться на 30–40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Jingyan8.cc Нефтепровод

«Надо разделять два фактора. Первый — это санкционное давление, эмбарго и потолок цен. Второй фактор — это общая конъюнктура мирового нефтяного рынка. Если говорить об эмбарго и потолке, то никаких серьезных воздействий на российский рынок они не окажут. России удалось переориентировать поставки на Китай, Турцию и Индию. Китай купит столько нефти, сколько мы сможем туда поставить. Потому что у него большие потребности. И так как он приближается к конфронтации с США, которые могут перекрыть морские поставки нефти в Китай, для него крайне важно налаживать сухопутные поставки. И китайцы понимают, что так или иначе столкновение с США зайдет достаточно далеко. Поэтому доля Китая в поставках российской нефти будет только расти», — сказал Зубец.

Но, как подчеркнул экономист, серьезный риск для РФ представляет общая тенденция падения цен на нефть.

«И пока ФРС держит высокие ставки на денежном рынке, то, скорее всего, никаких высоких цен мы не увидим. Потому что спекулянтам для того, чтобы толкать нефть вверх, нужны дешевые финансовые ресурсы. А их сейчас нет. За неделю Brent подешевела на 10%, и это говорит о том, что мировой финансовый рынок не видит никаких рисков напряженности на нефтяном рынке. И главный риск для России — это не санкции, а падение цен, которое будет сокращать доходы РФ. Это значит, что бюджет недополучит приличные суммы. То есть в 2023 году по сравнению с нынешним годом падение доходов России от нефтегазового экспорта легко может составить 30–40%», — подытожил Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты аналитического рейтингового агентства АКРА зафиксировали рост объёмов экспорта российской нефти благодаря росту поставок в страны Азии.