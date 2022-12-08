Москва, 8 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Молодому поколению россиян необходимо объяснить, за что борется Россия в ходе специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря, об этом заявил первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, учитывая огромное количество фейков в интернете, необходимо организовать диалог с юным и подрастающим поколением и говорить на их языке, на понятном языке.

«Нужно чтобы ребята знали истинные причины, послужившие началу специальной военной операции, и понимали, за что сегодня борется Россия», — сказал Яцкин в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ.

Яцкин считает, что большое влияние оказывает изучение истории России и важно донести до молодежи знание о подвигах, стойкости и мужестве защитников Отечества.