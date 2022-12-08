В ДНР назвали число уничтоженных за сутки украинских боевиков
ВС России уничтожили за сутки в ДНР более 30 боевиков ВСУ
Донецк, 8 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Более 30 украинских боевиков уничтожили российские военнослужащие за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО
По информации ведомства, за минувшие 24 часа Вооруженные силы России ликвидировали 30 боевиков.
Уточняется, что, кроме этого, было уничтожено восемь единиц автомобильной и бронированной техники, в воздухе было сбито два беспилотника.
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