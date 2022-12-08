Донецк, 8 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Более 30 украинских боевиков уничтожили российские военнослужащие за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации ведомства, за минувшие 24 часа Вооруженные силы России ликвидировали 30 боевиков.

Уточняется, что, кроме этого, было уничтожено восемь единиц автомобильной и бронированной техники, в воздухе было сбито два беспилотника.

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