Ярославль, 8 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Житель Ярославля, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, скончался в больнице. Об этом сообщили 8 декабря в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина на месте происшествия

«Мужчина вчера скончался», — сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ранее власти региона сообщали, что пострадавший был помещён в реанимацию из-за крайне тяжёлого состояния. Как пояснили в следственном управлении, уголовное дело переквалифицировано не будет. Статья, по которой оно возбуждено, предусматривает летальный исход для пострадавшего.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле утром 5 декабря. Частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадали два человека.

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