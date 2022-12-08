В Ярославле скончался мужчина, пострадавший при взрыве в жилом доме
В Ярославле скончался мужчина, пострадавший при взрыве в многоэтажке
Ярославль, 8 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Житель Ярославля, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме, скончался в больнице. Об этом сообщили 8 декабря в следственном управлении СКР по Ярославской области.
«Мужчина вчера скончался», — сообщила РИА Новости представитель ведомства.
Ранее власти региона сообщали, что пострадавший был помещён в реанимацию из-за крайне тяжёлого состояния. Как пояснили в следственном управлении, уголовное дело переквалифицировано не будет. Статья, по которой оно возбуждено, предусматривает летальный исход для пострадавшего.
Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошёл в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле утром 5 декабря. Частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадали два человека.
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