Москва, 8 декабря, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Сотрудников Федерального казначейства с 30-летием со дня образования ведомства поздравил президент РФ Владимир Путин. Об этом 8 декабря сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Поздравляю вас с 30-летием образования Федерального казначейства», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Казначейство России за прошедшие годы стало одним из ключевых институтов управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования.

По словам Путина, компетентность, ответственный подход к делу, глубокое понимание значимости своей работы отличают лучших сотрудников службы.

Он добавил, что лучших сотрудников ведомства отличают ответственный подход к делу, компетентность, понимание значимости работы.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники будут «беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, успешно решать поставленные задачи на благо Отечества».