Донецк, 8 декабря, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Киевские боевики продолжают наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

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По информации ведомства, за минувшие 24 часа украинские боевики выпустили 186 боеприпасов из РСЗО «Град» и HIMARS, ствольной артиллерии калибра 122, 152, 155, а также 120-мм минометов.

Уточняется, что террористы обстреляли 13 населённых пунктов ДНР, что привело к гибели двух мирных жителей. Было повреждено семь объектов гражданской инфраструктуры и шесть домостроений.

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