Москва, 8 декабря, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», в России совершенствуют меры поддержки бизнеса. Даже в непростой экономической ситуации предпринимателям стали доступны долгосрочные экспресс-кредиты без залога и необходимости личного присутствия при оформлении. Как сообщает платформа МСП, новый кредитный продукт МСП Банка «Семилетка для бизнеса» предусматривает срок займа до семи лет, а срок рассмотрения заявки не превышает 72 часов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Новый продукт МСП Банка рассчитан на устойчивые компании и доступен для использования в том числе для развития предпринимательской деятельности. Семилетний период кредитования позволит бизнесу планировать на этот временной горизонт свою деятельность и обеспечит компании стабильное развитие.

««Семилетка для бизнеса» — это уже третий экспресс-продукт в линейке МСП Банка, который не требует от заемщиков предоставления залога. В следующем году мы планируем корректировку скоринговой модели с учетом мнения предпринимателей. Задача — отстроить ее таким образом, чтобы как можно больше представителей бизнеса могли получать необходимые им средства», — отметил председатель Наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

До сегодняшнего дня максимальный срок беззалогового экспресс-кредитования малого и среднего бизнеса не превышал пяти лет. Однако у предпринимателей сформировался запрос на более длительный период, что позволяет также снизить и сумму ежемесячного платежа. По условиям нового кредитного продукта, начисление процентов будет производиться только на остаток задолженности. Немаловажным фактором является и то, что получаемые средства не являются целевыми: заемщикам не надо отчитываться и подтверждать их расходование перед МСП Банком.

«Наши специалисты разработали новый продукт «Семилетка для бизнеса» в кооперации с бизнесом. Исходя из запросов предпринимателей, допускается направление заемных денег на пополнение оборотных средств и финансирование текущей деятельности. При этом благодаря сроку кредита нам удалось снизить аннуитетный платеж практически в два раза относительно трехлетних кредитов. Это удобно для бизнеса и положительно скажется на финансовой стороне деятельности компаний. Отмечу также, что этот продукт не имеет аналогов на рынке», — подчеркнул председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

«Важно помогать развиваться именно малому бизнесу, который может инвестировать в предприятия, социальную сферу региона, создать новые рабочие места. Ведь если у человека есть своё успешное дело, он не захочет переезжать в Москву или другие города и будет развивать родной город — создавать новые проекты, давать другим людям работу», — подчеркнул глава предпринимательского общественного объединения «Опора России» Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя