Москва, 8 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Отказавшись от газового союза с Россией и Казахстаном, Узбекистан решил продолжить политику многовекторности и попыток подружиться с Европейским союзом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Задача данного союза — это прежде всего экспорт в Китай. России необходимы транспортные, трубопроводные возможности этих государств (Казахстан и Узбекистан — прим. ИА REGNUM) для того, чтобы наладить экспорт газа в китайском направлении. В то же время надо понимать, что Казахстан добывает не так много газа. Узбекистан добывает намного больше. Но, с другой стороны, у него довольно серьезное внутреннее потребление. То есть экспортные возможности и Казахстана, и Узбекистана невелики, — сказал Зубец. — Зачем России этот газовый союз? На сегодняшний день обнаружилось, что надо разворачивать газовые потоки из Европы в Китай, на Восток, а строительство новых трубопроводов займет несколько лет. Плюс это огромные деньги. Но от СССР осталась транспортная система, которую можно использовать для того, чтобы проложить коммуникации в восточном направлении в сторону Китая».

Что касается решения Узбекистана отказаться от участия в газовом союзе России и Казахстана, то Зубец констатировал, что Ташкент пытается маневрировать.

«Кроме того, у него нет больших экспортных возможностей. Также он не готов к более плотной интеграции с Китаем и Россией. Узбекистан пытается проводить более независимую финансово-экономическую политику. И интеграционные проекты вроде газового союза противоречат многовекторной ориентации Узбекистана, — объяснил экономист. — Причина отказа Узбекистана именно политическая. То есть это определенное дистанцирование от России, а также от Китая. Узбекистан пытается проводить политику дружбы с Европейским союзом. Это игра в многовекторность и попытка усидеть на нескольких стульях. Вторая причина состоит в том, что никаких серьезных объемов узбекистанского газа на экспорт просто не существует. Поэтому и городить огород с экспортом Узбекистан не готов».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Узбекистан отказался от участия в газовом союзе России и Казахстана.