Москва, 8 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Подозреваемые в шпионаже в пользу спецслужб Украины арестованы в Севастополе, ФСБ России опубликовала 8 декабря видеозапись об их задержании.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

На доступных для просмотра в Сети кадрах вооружённые силовики в камуфляже задерживают человека на улице и ведут его в машину. Затем показан обыск в жилище задержанного, изъятые документы и устройства. Далее следуют кадры с задержанием второго подозреваемого.

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Двое мужчин, по данным ФСБ, передавали СБУ информацию о российских военных объектах. Один из них был завербован украинской спецслужбой ещё в 2016 году. Мужчина является «сторонником украинской идеологии».

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Решением суда они арестованы на два месяца.