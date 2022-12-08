Вашингтон, 8 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Газета The Time опубликовала список самых богатых семей в мире.

Prime Minister's Office (India) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Согласно опубликованным данным, рейтинг возглавила семья президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. По данным агентства Bloomberg, состояние семьи оценивается в $300 млрд.

Известно, что в основе богатства семьи — доходы от торговли энергоресурсами, грамотная инвестиционная политика. Семье из Абу-Даби также принадлежит инвестиционная компания Royal Group, доли в английском футбольном клубе «Манчестер Сити», компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

Второе место занимает американская семья Уолтон, которой принадлежит сеть магазинов Walmart. Её состояние оценивается в $224,5 млрд.

В топ пять самых богатых семей также вошли: семья Марс, владеющая одноименной компанией — производителем пищевых продуктов ($160 млрд), семья Кох, владеющая компанией Koch Industries, ранее занимавшейся нефтепереработкой ($128,8 млрд), а также королевская семья Саудовской Аравии ($105 млрд).