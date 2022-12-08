Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Красногвардейском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, расположенных в разных концах города, скончались двое детей из семей мигрантов из Таджикистана. Врачи не успели им помочь из-за промедления родителей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины трагедий.

Pixabay.com Ребенок

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», в съемной квартире на Пискаревском проспекте 7 декабря было обнаружено тело трехлетнего гражданина Таджикистана. Двумя днями ранее мальчик заболел, повышенная температура сопровождалась кашлем и насморком. Однако родители к врачам не обращались и занялись самолечением.

По данным источника, 26-летний отец погибшего работает доставщиком еды, имеет трудовой патент, а 23-летняя мать не имеет регистрации в Петербурге.

В Красносельском районе 26-летние граждане Таджикистана, которые находятся в России нелегально, как сообщает «Фонтанка», всё-таки вызвали скорую помощь на улицу Коммунаров, когда их пятимесячному ребенку ночью стало плохо. Но было уже поздно. Накануне утром у ребенка поднялась температура, а потом остановилось дыхание. К приезду медиков, которым вынесли малыша, ребенок уже скончался.

«Тогда родители, по предварительной информации, забрали тело ребенка и уехали на машине <…> После того, как скорая сообщила о произошедшем в полицию, пару нашли в поликлинике на улице Освобождения. Мертвого младенца увезли в морг для установления причины смерти», — отмечает издание.

В отношении родителей погибшего составлены административные протоколы о незаконном пребывании на территории РФ и неисполнении родительских обязанностей.

Добавим, что в Петербурге увеличивается число случаев гриппа, в том числе «свиного» (A H1N1), среди взрослого и детского населения. Также осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией.