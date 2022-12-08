Берлин, 8 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Конфликт произошёл в сборной Германии по футболу во время чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом 8 декабря сообщает Sport Bild.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Отмечается, что проблемы в команде начались перед матчем первого тура группового этапа со сборной Японией (1:2).

Два игрока «Баварии» Мануэль Нойер и Леон Горецка начали дискуссию вокруг повязки One Love. Они настаивали на том, что нужно перед матчем провести акцию и в знак протеста закрыть рот на предматчевом фото. При этом другие футболисты не хотели принимать в этом участия.

Позже выяснилось, что команда разделилась на два лагеря — игроки «Баварии» и все остальные. Главного тренера Ханса-Дитера Флика обвинили в особом отношении к игрокам мюнхенского клуба.

Так, в матче он выпустил Горецку вместо Илкая Гюндогана. Многие игроки команды раскритиковали это решение. Кроме того, вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген и полузащитник «Челси» Кай Хаверц были расстроены тем, что оставались в запасе.

Кроме того, защитник «Боруссии» Никлас Зюле, игравший в «Баварии» под руководством Флика, выходил на поле, несмотря на плохое выступление в первом матче, а Маттиас Гинтер и Нико Шлоттербек не получили ни одного шанса.

Напомним, сборная Германии вылетела с ЧМ-2022, не выйдя из группы. Команда набрала четыре очка и заняла третье место.