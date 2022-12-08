Улан-Батор, 8 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Монголии по подозрению в хищении угля задержан бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, его родственники и несколько бизнесменов. Об этом 8 декабря в ходе брифинга сообщил министр юстиции и внутренних дел страны Хишгээгийн Нямбаатор.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

По его словам, подозреваемые задержаны на двое суток после обысков, проведенных в их домах.

Министр сообщил о создании рабочей группы для поддержки расследования, отметив, что первое заседание состоялось 7 декабря. Он также добавил, что в ночь на 8 декабря были задержаны восемь человек.

Напомним, что в столице Монголии продолжаются акции протеста, в ходе которых протестующие призывают власти страны привлечь к ответственности высокопоставленных коррумпированных чиновников, которые, по их мнению, виноваты в краже угля на сумму $1,8 млрд.

Днем ранее премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ призвал население сохранять спокойствие на фоне акций протеста.