Севастополь, 8 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Двоих жителей Севастополя подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о военных объектах России, сообщает 8 декабря ФСБ РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Севастопольцев арестовали по делу о государственной измене. По данным ФСБ, одного из них — «сторонника украинской идеологии» — ещё в 2016 году завербовала СБУ.

После начала российской спецоперации мужчина за деньги передавал украинской стороне информацию о расположении военных объектов. Летом 2022 года он привлёк к шпионажу своего знакомого. Тот собирал и передавал иностранной спецслужбе информацию через популярный мессенджер.

В ФСБ не уточнили, когда были задержаны севастопольцы. Суд поместил обоих под стражу на два месяца.