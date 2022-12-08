Ташкент, 8 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Предложение России создать «тройственный газовый союз» не устроило Узбекистан, при этом Ташкент готов заключать с Москвой коммерческие контракты по газу. Об этом заявил вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По его словам, возможное заключение газового соглашения с РФ не будет означать образования союза. Узбекистан ведёт переговоры о поставке российского газа по трубопроводу через Казахстан, но это будет технический контракт.

«Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», — подчеркнул Мирзамахмудов.

Как сообщало ИА REGNUM, о предложении создать «тройственный газовый союз» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил 28 ноября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. При этом он отметил, что инициатива исходила от российского президента Владимира Путина.

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