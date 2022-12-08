Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Фонд имущества Санкт-Петербурга продолжает еженедельные торги на право заключения договоров аренды объектов, расположенных на территории Апраксина двора — исторического комплекса зданий в самом центре Петербурга.

A.Savin Апраксин двор

Параллельно с проверкой Следственного комитета о бездействии городских чиновников в вопросах сохранения Апраксина двора, с начала сентября Фондом имущества в Апраксином дворе уже реализовано 40 лотов суммарной площадью более 10 тыс. кв. метров. «Годовой бюджетный доход от аренды всех сданных объектов составляет 98,7 млн рублей <…> средняя ставка месячной арендной платы составила 1060 руб/кв. м», — отчитались 8 декабря в Фонде.

На торги выставлено еще 52 лота суммарной площадью более 28 тыс. кв. метров. Суммарная начальная цена (годовая арендная плата) этих объектов составляет 258 млн рублей.

Напомним, все объекты на территории архитектурного комплекса будут сданы в аренду для размещения торговых и складских помещений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Смольный решил расторгнуть договор с инвестором «Главстрой–СПб», который с 2000-х годов пытался начать реконструкцию двух корпусов Апраксина двора, а также возвести комплекс общественно-деловых зданий. Однако компания не приступила к работе, поскольку, как выяснилось, не принимала во внимание многочисленные ограничения по линии охраны объектов культурного наследия, когда работала над проектом.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 21 ноября поручил провести проверку по информации о бездействии чиновников в вопросах сохранения исторического объекта Апраксина двора. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.