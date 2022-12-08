Москва, 8 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Сделать обязательно процедуру оценки всех IT-проектов на предмет наличия рисков утечки персональных данных предложил глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

geralt Персональные данные

«Обязательной должна стать процедура оценки любого IT-проекта на предмет наличия рисков «утечки» персональных данных. Без такой оценки и максимальных гарантий безопасности для персональных данных ни один проект не должен допускаться до реализации. Формула простая: не можешь обеспечить сохранность данных — не можешь с ними работать», — отметил Кабанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас поддержал позицию СПЧ по ужесточению ответственности — вплоть до уголовной за утечку/незаконный оборот персональных данных.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в России есть необходимость ужесточить ответственность за утечку персональных данных, но надо сделать так, чтобы было удобно и гражданам, и государству.

Законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных граждан разрабатывает Минцифры, предполагается дифференцированная ответственность, прорабатывается вопрос компенсаций гражданам.