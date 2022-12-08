Нижний Новгород, 8 декабря, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Промышленный туризм — это посещение индустриальных объектов, на которые обычно попасть нельзя. Но благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», стало возможным увидеть, к примеру, как плавят сталь и лицезреть уникальные инженерные объекты.

Цитата сайта omk.ru ОМК подтвердила лидерство по промышленному туризму в России

Вот уже несколько лет в городе Выксе Нижегородской области комплексный турпродукт развивает, сделав ставку не только на историческое наследие, но на новые направления, Объединенная металлургическая компания (ОМК). Маршруты промышленного туризма вывели ОМК в призёры национального рейтинга «Промышленный туризм: лидеры России — 2022».

Напомним, Выкса — город в Нижегородской области с 260-летней историей. Население — около 53 тысяч человек. Компания знакомит туристов с современным искусством мирового уровня: в Выксе представлено более 100 сооружений паблик-арта «Выкса-фестиваля». В городе сохранились уникальные объекты инженера Владимира Шухова. А на территории завода расположена водонапорная башня Шухова. Эта 28-метровая конструкция представляет собой шедевр инженерной мысли начала 20-го века. После их реставрации компания планирует открыть в Выксе индустриальный туристический центр «Шухов парк» — исключительный проект ревитализации исторической промышленной территории, а также первый в России металлургический музей мирового уровня.

Также компания в рамках работы по развитию комплексного турпродукта планирует задействовать синергию туристических потоков с историко-религиозным кластером «Арзамас-Дивеево-Саров», который также расположен в Нижегородской области.

На маршрутах ознакомительного туризма выксунский завод с января 2021-го по июль 2022-го принял более 6,2 тыс. человек. Чусовской завод за полтора года для знакомства с рабочими профессиями посетили почти 1,5 тыс. человек. Оба завода являются в своих регионах — Нижегородской области и Пермском крае — наиболее популярными у туристов промышленными предприятиями. В Выксе промышленный туризм ОМК развивает с 2018 года, в Чусовом — с 2021. Всего за это время предприятия по программам промтуризма и профориентации посетили более 10 тыс. человек.

За последние два года развитие внутреннего туризма в нашей стране получило дополнительный стимул. Эксперты отмечают главную особенность — Россия стала одним из наиболее востребованных направлений для отдыха среди наших граждан. А сам внутренний туризм — одним из приоритетов развития страны: в 2021 году в линейке национальных проектов России появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». По инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) и при поддержке Минпромторга России создан онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские промышленные предприятия.

«Мы провели большую работу по разработке методики для развития промышленного туризма и обучению региональных команд. Ее итогом стали десятки полноценных туристических продуктов, которые способны внести значительный вклад в развитие регионов. Путеводитель рассказывает о предприятиях и созданных на них экскурсиях, формирует ожидания туристов и готовит их ко встрече с производствами, попасть на которые раньше не представлялось возможным», — подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Заводе ОМК в Выксе вошёл в национальный онлайн-путеводитель по промышленным экскурсиям Агентства стратегических инициатив летом 2022 года. Для туристов есть на выбор четыре маршрута. Это экскурсии по разным цехам и посещение первого в России индустриального стрит-арт парка на территории действующего производства. На чусовском заводе ОМК промышленным туристам предлагают два маршрута по производству. Оба предприятия также активно проводят экскурсии для студентов и преподавателей. Только за последний год два завода посетили более 2,1 тысяч школьников и учащихся профильных учебных заведений. Для ребят это уникальная возможность увидеть современное предприятие, узнать все о промышленных профессиях и условиях труда на высокотехнологичном производстве.

«Многие россияне изучают новые города и открывают для себя еще один вид туризма — промышленный. Приглашать туристов на наш металлургический завод в городе Выксе Нижегородской области мы начали еще в 2018 году. А с начала 2000-х в цехах этого предприятия регулярно принимали делегации партнеров, местных школьников и студентов профильных вузов. При этом в последние годы мы увидели растущий интерес людей к современному промышленному производству.

Возможность увидеть, как плавят сталь, делают трубы для газопровода «Сила Сибири» или колеса для поездов «Ласточка» — веский повод для туриста приехать в Выксу. Подсчитано, что каждый турист дает работу пяти-семи сотрудникам из сферы гостеприимства: покупает сувенирную продукцию, пользуется такси, останавливается в гостиницах, посещает кафе. А значит, увеличение турпотока положительно скажется на экономике и качестве инфраструктуры в регионе, будет позитивно влиять на жизнь местных жителей», — пояснила президент Объединенной металлургической компании Наталья Еремина.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.