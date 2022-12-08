Ханты-Мансийск, 8 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении жилого дома в Нижневартовске увеличилось до девяти, сообщили 8 декабря в пресс-службе правительства Югры.

86. mchs. gov.ru Обрушение дома в Нижневартовске

Ранее сообщалось о восьми погибших.

«Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», — сообщили в правительстве.

В ожоговом центре в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. Две пациентки продолжают лечение в клинической больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в одном из подъездов. 6 декабря поисковые и аварийные работы в районе частично обрушившегося дома в Нижневартовске были завершены.

Ранее в Госдуме предложили создать единого оператора обращения газовых баллонов и внедрить государственную программу по замене старых газовых баллонов.

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