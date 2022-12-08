Москва, 8 декабря, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий освобождение микропредприятий от уплаты налогов, разработали депутаты Госдумы от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Парламентарии предлагают с 1 января 2023 года до 31 декабря 2025 года освободить микропредприятия от налогов, включая налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество организаций.

На сегодняшний день к микропредприятиям относятся организации, в которых работают не более 15 человек. По данным Росстата, в 2021 году по всей стране в микропредприятиях было занято около 5 млн человек, в 2021 году оборот всех микропредприятий составил 27,3 трлн рублей.

«Микропредприятия играют важнейшую роль в развитии экономики страны. Они в наибольшей степени уязвимы к сокращению потребительского спроса. От их финансового положения зависит благосостояние 5 млн жителей страны, если учитывать их родственников, то как минимум 15 млн россиян», — отметил Миронов.

Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения, что необходимо, согласно регламенту работы палаты парламента для внесения в Госдуму.

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