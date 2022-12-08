Севастополь, 8 декабря, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат сбит над акваторией Чёрного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 8 декабря в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря», — написал Развозжаев.

Российские военные сработали чётко, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе заявили об уничтожении двух беспилотников над морем специалистами ПВО.

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