Багдад, 8 декабря, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Российское вооружение нравится иракцам, но США мешают Багдаду наращивать военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По его словам, советское и российское вооружение иракским военным хорошо знакомо, цены у России конкурентоспособные. Однако США ведут недобросовестную конкуренцию, навязывая Багдаду своё вооружение и сервисные услуги.

«В этом смысле, конечно, если бы нам и иракцам не мешали американцы и их союзники, это сотрудничество, думаю, продвинулось бы до уровня, который был при СССР», — сказал Кутрашев.

Само американское оружие и расходы на его обслуживание обходятся иракцам в четыре раза дороже по сравнению с российским. Кроме того, иракцам не позволяют «заглядывать в оборудование», добавил посол.

Он напомнил, что в советский период Москва и Багдад активно сотрудничали, но потом Ирак попал под санкции из-за вторжения в Кувейт. Они были сняты после свержения Саддама Хусейна.

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