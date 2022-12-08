Москва, 8 декабря, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Информация о якобы включении Объединенной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) России в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава.

ВИЧ.РФ Анализы на ВИЧ

Ранее в ряде СМИ появились публикации, что по итогам 2021 года Россия якобы попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции.

В министерстве отметили, что такая публикация является очередной пропагандистской провокацией, направленной против России. Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении ВИЧ за разные годы наблюдений.

«Более того, эти данные никак не позволяют оценивать ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в России», — заявили в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что тестирование на ВИЧ охватывает почти 30% населения России, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что заболеваемость ВИЧ в России уверенно снижается, за период с 2018 по 2021 год снижение составило 31,4%.

Снижение заболеваемости фиксируют все последние годы: в 2019 году — на 6,8% относительно предыдущего года, в 2020 году — на 24,8%, в 2021 году — на 2%. По итогам 2021 года в стране зарегистрировано 851 754 носителя ВИЧ, это около 0,58% населения.

Читайте также: В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать ВИЧ-инфекцию