Москва, 8 декабря, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Следственный комитет России хочет для эффективной борьбы с коррупцией получить право неотложно арестовывать имущество фигурантов до суда, заявил РИА Новости председатель СКР Александр Бастрыкин.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По его словам, для этого необходимо будет внести изменения в несколько статей уголовно-процессуального кодекса.

На сегодняшний день российские следователи могут накладывать арест только на заложенные в ломбард вещи и ценности.

В Следственном комитете РФ считают, что при неотложном аресте эффективность работы увеличится в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о более чем 300 уголовных делах, возбужденных в отношении госслужащих, обвиняемых в коррупции.

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