Киев, 8 декабря, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что в 2023 году конфликт на Украине завершится. Об этом она рассказал в видеообращении изданию Politico, которое назвало его самым влиятельным человеком Европы.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не наблюдают готовности Зеленского к ведению переговоров.

Представители руководства западных стран на вопрос о возможности урегулирования конфликта военным путем неоднократно отмечали, что решение о начале и сущности переговоров должны принимать в Киеве, а Запад тем временем намерен продолжать укреплять ВСУ.

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