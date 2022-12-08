Москва, 8 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Законопроект о ежегодной 13-й пенсии и включении в стаж обучения в высшем учебном заведении получил отрицательный отзыв правительства России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

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В правительстве обратили внимание на то, что «предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации».

Кроме того, там указали на отсутствие источников финансирования инициативы.

«В нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроектом не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств», — говорится в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Также в правительстве не нашло поддержки предложение увеличить выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70-летнего возраста, в два раза.

Негативно правительство отнеслось и к предложению увеличить и включить в страховой стаж период ухода за ребенком с 1,5 до 3 лет. Такое предложение, указано в документе, не соотносится с требованием продолжительности страхового стажа (15 лет), необходимого для получения страховой пенсии.

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В правительстве также потребовали финансового обоснования для предложения включить в страховой стаж период обучения в очной форме в вузе.

Накануне законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении в первом чтении. Документ был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии.