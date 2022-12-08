Москва, 8 декабря, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Законопроект о бесплатной медико-психологической помощи для участников специальной военной операции после окончания служебного контракта разработали депутаты Госдумы фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Бесплатная медико-психиатрическая помощь будет предоставляться бесплатно ветеранам, членам семей погибших инвалидов войны, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.

Законопроектом также предлагается инвалидам боевых действий и участникам боевых действий при наличии показаний предоставить право на медико-психологическую реабилитацию.

«Возвращение к мирной жизни — дело долгое и весьма затратное. Но медико-психологическая реабилитация за государственный счёт для военнослужащих заканчивается вместе со службой», — отметил депутат Госдумы Нилов.

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