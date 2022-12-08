Санкт-Петербург, 8 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Специалисты из Петербурга помогут реконструировать и оснастить центр детского и юношеского творчества в Мариуполе, в том числе отремонтировать там бассейн, а также запустить в городе-побратиме трамвайное движение. Также продолжатся работы на десятках объектов, восстанавливаемых при помощи Северной столицы. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам своей рабочей поездки в Мариуполь.

t. me/a_beglov «Петербург — Мариуполю»

«По просьбе (мэра Мариуполя) Константина Иващенко и председателя правительства ДНР Виталия Хоценко осмотрели здание центра детского и юношеского творчества. Сейчас там занимаются 900 детей. Но здание без отопления и требует ремонта. Решение принято — ремонт проведём. Будем работать так, чтобы не прерывать занятия детей. Первая задача — до нового года запустить отопление», — рассказал Александр Беглов. «Взяли на себя обязательства восстановить большой 25-метровый бассейн, о котором так мечтают ребята», — добавил он.

В ходе поездки обсуждалось восстановление в Мариуполе трамвайного движения, которое предварительно намечено на весну 2023 года. По словам Беглова, для этого необходимо восстановить кабельную и контактную сети, установить модульную трансформаторную подстанцию, восстановить здания трампарка и трамвайные пути.

Продолжится помощь со стороны Петербурга и в восстановлении социальных объектов в сильно пострадавшем от боевых действий городе.

«Во время прошлых визитов ко мне обращались жители Мариуполя с просьбой восстановить детскую поликлинику в первую очередь. Сегодня мы завершаем поставку оборудования и всего необходимого в детскую, взрослую поликлиники и онкоцентр. Они будут сданы в феврале», — пообещал Александр Беглов.

Как отмечают в пресс-службе Смольного, петербургские специалисты ведут работы по восстановлению 37 социально значимых объектов Мариуполя. В программу вошли не только жилые дома, но и объекты образования, спорта, здравоохранения, благоустройства. На сегодняшний день введено восемь домов, которые заселены уже на 70%. Продолжается реконструкция волейбольного центра, который будет сдан в начале февраля 2023 года и станет многопрофильным спортивным центром.

Ранее Петербург передал Мариуполю 100 пассажирских автобусов. Учреждениям образования города переданы 10 рамок-металлоискателей. Жителям Мариуполя оказывается продовольственная помощь.

«Мариупольцы близки нам по духу — мужественные люди с чувством чести и собственного достоинства, которые не пасуют перед трудностями», — отметил губернатор Петербурга.