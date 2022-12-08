Вашингтон, 8 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В США обеспокоены тенденцией увеличения числа членов Республиканской партии, выступающих против оказания помощи Украине. Об этом сообщило американское издание Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Республиканцы в Конгрессе обозначают свою позицию как «реализм», утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», — считает автор статьи Дуглас Шоэн.

Он полагает, что урезание объёмов помощи со стороны США приведёт к тому, что так же начнут поступать и страны Запада. Журналист также подчеркнул, что ранее пророссийские настроения были единичными случаями и выражались исключительно приверженцами республиканских взглядов, но сейчас эта ситуация изменилась: против длительного оказания помощи Украине высказываются даже представители левого крыла парламента США.

Дуглас Шоэн также напомнил, что президент страны Джо Байден уже даже получил письмо, в котором ему указали на то, что конфликт на Украине мог стать результатом американской политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в расходы на оборону США включили финансовую помощь Украине. Киев получит от Вашингтона 800 млн долларов в 2023 году.