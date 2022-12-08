Нижневартовск, Югра, 8 декабря, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Нижневартовске ХМАО лишился должности директор школы №21, в которой ученик пырнул ножом одноклассника.

guns.ru Нож в руке

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«Директора школы уволили», — сообщили региональные соцсети.

Восьмиклассники поссорились в раздевалке. Оба госпитализированы: один — в реанимации, второй школьник получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ 6 декабря ранил ножом одноклассника.